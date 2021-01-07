"Tayyipçiyim" diyerek isyan eden çiftçi: "Çocuklarıma bir koli yumurta alacak durumda bile değilim"

Tarım Kredi Kooperatifi ve bankalara olan borçları nedeniyle mağdur olduklarını belirten çiftçiler dördüncü kez Ankara’da eylem yaptı. Ankara’ya gelebilmek için tarım makinasını satarak yol parası yaptığını söyleyen çiftçi İbrahim Kaya, "Tayyipçiyim" diyerek “Çalışın’ dedi. Çalıştık. ‘3 çocuk yapın’ dedi, yaptık. Cumhurbaşkanı ‘Tarlaları ekin saksı bile boş kalmasın’ dedi. Ektik… Ben çocuklarıma bir koli yumurta alacak durumda bile değilim” sözlerini dile getirdi.

Çiftçiler, Ankara’da Tarım ve Orman Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak yeniden seslerini duyurmaya çalıştı. Eyleme Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez de katıldı. Çiftçiler polisin yoğun güvenlik önlemi altında konuşabildiler.

Açıklama sonrasında çiftçilerden dört kişilik bir grup Tarım Bakanlığı’ndan yetkililerle görüşmeye gitti. Görüşmenin ardından açıklama yapan çiftçi Ömer Sarı, "Tarım ve Orman Bakan Yardımcısıyla görüştük. Konuyla ilgili birkaç gün içerisinde bir açıklama yapacaklarını söylediler" dedi. Çiftçiler görüşmenin ardından evlerine dönerken, beklenen açıklamanın yapılmaması halinde eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Başkent Ankara’ya gelen çiftçiler şöyle konuştular;

Sivas'tan gelen çiftçi Başer Yıldırım, "Biz çiftçiler hayal kırıklığına uğradık. Torba kanununda çiftçi borçları yer almadı. Bir holding kadar bizim değerimiz yok mu? Borçlarımız neden taksitlendirilmedi. Mazot, gübre, ilaç çok pahalı. Biz mazotun litresini neden 7 liradan alıyoruz. Bizim suçumuz ne? Bankalara yüksek faiz ödemekten canımız çıktı. Bunlara her geçen gün yenileri ekleniyor.

ZMO Başkan’ı Baki Remzi Suiçmez: Yüksek girdi maliyetleri ve borçla üretmek zorunda kalan çiftçilerimiz bugün arık tıkandı. İlgili tüm kesimlerce çiftçilerin sesinin duyulması gerekiyor. İyi ki çiftçilerimiz var sonuna kadar onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

“Adalet ve Kalkınma Partisi'nden adalet istemeye geldik"

Uşak'tan gelen çiftçi İbrahim Kaya da "Ben Tayyip’çiyim. Tayyip ‘çalışın’ dedi. Çalıştık. Tayyip ‘3 çocuk yapın’ dedi. Yaptık. Cumhurbaşkanı ‘Tarlaları ekin saksı bile boş kalmasın’ dedi. Ektik. Don vurdu mahsul para etmedi. Yüzde 41’lik faiz düzeni nereye kadar gidecek. Ben çocuklarıma bir koli yumurta alacak durumda değilim. Buraya gelecek yol param yoktu. Tarım aracımın bir tanesini hurdacıya sattım, o parayla buraya geldim. Sağıma dönüyorum tarım kredi, soluma dönüyorum yüksek faiz. Adalet ve Kalkınma Partisi’nden biz ‘adalet’ istemeye geldik. Bu kadar zor mu? Eşime diyorum ki bu borçları kapatalım. Sonra boşanalım senin alacağın dul parasıyla geçinelim. Ekmeyelim biçmeyelim" sözlerini dile getirdi.

“Hayvanlarım bakımsızlıktan telef oldu"

Denizli'den gelen çiftçi Mehmet Ali Görel ise "Tarım Kredi Kooperatifi’nin bize uyguladığı yüksek faizin düşürülmesi ama buradaki polisler bizi hala sağa sola göndermeye çalışıyorlar. 700 bin lira borç faiziyle 2 milyon var. Bütün her şeyimi aracımı, tarlamı bağladılar. Kızıma da kefilim, ineklerimizi sattık ve birçok hayvanım bakımsızlıktan telef oldu" diye konuştu.