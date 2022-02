Tasfiye edilen 21 'Evim' şirketi mağdurları: '54 bin insanın bütün alın terine el konulduğu tarihimizin sayfalarında yerini aldı'

Türkiye genelinde AKP il başkanlıkları önünde basın açıklaması yapan tasfiye sürecindeki 21 ‘evim’ şirketinin mağdurları, İstanbul AKP İl Başkanlığı önünden hükümete seslenerek “TMSF, hep bir sorun yumağı olarak karşımızda duruyorken şimdi bu kurum, sorunun devlet yönetimi kaynaklı olduğunu söylemekten çekinmiyor” dedi.

Tasfiye sürecindeki 21 ‘evim’ şirketinin mağdurları, yaşadıkları sorunları bugün 81 ildeki AKP il başkanlıkları önünde yaptıkları basın açıklamalarıyla dile getirdi.

"Sayısı 54 binin üzerinde olan mağdurların sesini duyun"

AKP İstanbul İl Başkanlığı önünde yapılan açıklamayı, grup adına Ferhat Türk okudu. Türk'ün açıklaması şöyle:

“Devleti yöneten kadrolara en gür sedamızla sesleniyoruz. Bu sesleniş, sayısı 54 binin üzerinde olan ve hiçbir suçu olmadan, bütün birikimlerine el konulan mağdurların sesidir. Bizler, 2 Temmuz 2021 günü Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak tasfiyesine karar verilen faizsiz kurumların üyeleriyiz. Bu tasfiye kararı her ne kadar mağduriyeti engellemek için alınmış olsa da geldiğimiz an itibariyle her geçen gün mağduriyetimiz büyümektedir. 2 Temmuz 2021 günü, 54 bin insanın tek bir düzenleme ile bütün alın terine, helal lokmasına el konulduğu gün olarak tarihimizin sayfalarında yerini aldı.

"Kendi alın terimiz olan birikimlerimizin iadesini talep ediyoruz”

Mağdur olduklarını ve seslerinin duyulması gerektiğini belirten Ferhat Türk, şunları söyledi:

“Tek bir imzayla binlerce insanın mağduriyetine sebep olan kadrolarınız, bu haklı feryadı duymak zorundadır. Bu yapılan yanlış düzenlemenin hak gaspına sebep olduğu açıkça ortadayken bu durumu görmezden gelmeniz de bir o kadar da manidardır. Çünkü görev verdiğiniz TMSF, milletin hakkını geri iade etmiyor. 54 bin insanın alın terini kendi keyfi uygulamalarıyla yok ediyor ve vatandaş lehine hiçbir iş yapmıyor. Sayın devlet büyükleri, TMSF isimli kurum, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak insanların hak menfaatini korumak, birikimini ve tasarruflarını garanti altına almak için kurulmuş ve yapılaşmışken aylardır yaptıkları zulüm değil de nedir? TMSF, hep bir sorun yumağı olarak karşımızda duruyorken şimdi bu kurum, sorunun devlet yönetimi kaynaklı olduğunu söylemekten çekinmiyor. Bizler, kimsenin tek bir kurşunu istemiyoruz. Kendi alın terimizi, helal kokmamız olan birikimlerimizin iadesini talep ediyoruz.”