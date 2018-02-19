Tarkan'ın 'Beni Çok Sev' şarkısı, 30 yıllık 'Ellerim Uğurlar' şarkısından çalıntı olduğu ispatlandı!

2010'da ‘Adımı Kalbine Yaz' ile hayranlarının karşısına çıkan Tarkan, uzun bir süre üzerinde çalıştığı onuncu albümü '10' ile başarı yakalamış ve ‘Altın Kelebek'te ‘Yılın Şarkısı' ödülüyle taçlandırılmıştı. Ünlü şarkıcı Tarkan'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı onuncu albümünde yer alan 'Beni Çok Sev' isimli şarkının Ayşe Mine'nin 30 yıl önce okuduğu 'Ellerim Uğurlar' şarkısına benzerliğine dikkat çekilerek, çalıntı iddiasına yer verilmişti. Bu benzerlik üzerine harekete geçen eser sahibi Cengiz Tekin MESAM'a başvurarak şarkıların incelenmesini istemiş ve aralarındaki benzerlik hakkında işlem yapılması talebinde bulunmuştu. MESAM, şarkının bazı kısımlarının benzerlik taşıdığını raporlayıp yargı yolunu açtı. Bir dilekçeyle Cengiz Tekin'e iletilen kararda, eserlerin benzerlikler taşıdığı ve tarafların aralarında bir anlaşmaya varmaları gerekliliği doğduğu iletildi. Ayşe Mine kimdir? 30 Ocak 1961'de İstanbul'da doğdu. Asıl adı Ayşe Akyüz. Müziğe 13 yaşındayken Radife Erten'den ders alarak başladı. "Erkek Milleti" isimli plağı ile Altın Long Play Ödülü'nü kazandı. Muzaffer Birtan, İsmail Akdeniz ve Özcan Korkut'tan ders alan sanatçı, bir süre Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde yer aldı. İlk albümünün adı ise 'Demek ki Öyle ve Sıkı Fıkı' İşte 'Ellerim Uğurlar' şarkısı...