Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon faturadan hapis yattığı ortaya çıktı!

Verdiği bir sohbette 'geçinemiyorum' diyenlerin gelirinin Hz. Muhammed'din hikâyesinden verdiği örnekle 'düşürülmesi gerektiğini' savunan mevlevi tarikat şeyhi Özbağ'ın naylon fatura düzenlemekten hapis yattığı ortaya çıktı.

Özdağ,"Biz de şimdi 'geçinemiyorum' diyene 5 lira daha veriyoruz, 5 lira daha veriyoruz, 5 lira daha veriyoruz ama bereket yok. Sünnet, 'geçinemiyorum' deyince ‘5'ten 3'e indireceksin' diyor. demişti.

Sendika.org’da yer alan habere göre, Çanakkale’de yıllardır resmi organizasyonlarda başmisafir olan “Mevlevi Üstadı” Mustafa Özbağ, Aralık 2016’da sahte fatura düzenlemek suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilmiş.

Bursa Osmangazi Belediyesi’ne ait Karabaş-i Veli Tekkesi’nde görev yapan ve Çanakkale’nin çok yakından tanıdığı bir isim olan Mustafa Özbağ hakkında Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “sahte fatura düzenlemek” suçundan 18 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açıldı.

2003 yılında kapanan bir firmanın faturalarını yıllarca usulsüz olarak kullandığı tespit edilen Özbağ, mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Ancak, bilirkişi raporu ve şahitlerin beyanlarına göre, sahte fatura tanzim ettiği belirlenen Mustafa Özbağ’a mahkeme heyeti 60 ay hapis cezası verdi ve Yargıtay’ın kararı onamasının ardından tutuklanarak Metris Cezaevine yollandı.

Özbağ hakkında 2003 ve 2004 yıllarında aynı suçlamalardan açılan davalar ise zaman aşımı sebebiyle düştü.

Çanakkale Matbuat’ın haberine göre, hakkında kesinleşmiş 60 ay hapis cezası nedeniyle yurtdışına kaçmak isterken Atatürk Havalimanı’nda polis tarafından yakalandığı açıklanan Mustafa Özbağ, Çanakkale ile yakın ilişkileri olan bir isim. Uzun yıllardır her sene özellikle valilik organizasyonlarında başmisafir olarak ağırlanan Özbağ, Tasavvuf Vakfı Çanakkale Bölge Temsilciliği ve Gelibolu Mevlevihanesi ile ÇOMÜ Kültür ve Sanat Evi olarak kendilerine tahsis edilen Fevzipaşa Mahallesindeki eski Ermeni Kilisesinde faaliyet gösteren ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu’nun “üstadı” konumunda.

Çanakkale’de gerçekleştirilen farklı etkinliklerde sık sık halkın karşısına çıkan Özbağ, Çanakkale Valiliği tarafından Gelibolu Mevlevihanesi’nde düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine, Ramazan aylarında yine aynı yerde gerçekleştirilen geleneksel iftar buluşmalarına, Kurtuluş Savaşı’nda oluşturulan Mevlevi Alayı anısına yapılan sembolik yürüyüş ile Mevlana ve Hoşgörü Yürüyüşü gibi çeşitli etkinlik ve söyleşi ile semah grubu gösterilerine katılıyor, daha doğrusu organize ediyordu.

Özbağ, 'geçinemeyenler' ile ilgili şu örneği vermişti:

“Hani geldi birisi dedi ki ‘Ya Resulullah ben geçinemiyorum' dedi. 'Ne kadar maaş alıyorsun' dedi. Dedi ki; '5 dirhem alıyorum.'‘Söyle’ dedi ‘Hazineye senin maaşını 3 dirheme indirsinler. ’O gitti Hazinedar'a dedi; 'Hz. Peygamberin emri var. Bana 3 dirhem ödeyeceksiniz. 'Bir müddet sonra onunla karşılaştı. Sordu ona 'geçinebiliyor musun? ''Allah razı olsun Ya Resulullah 3 dirhem olduğundan beri çok rahat geçiniyorum' dedi. Biz de şimdi geçinemiyorum diyene 5 lira daha veriyoruz. 5 lira daha veriyoruz, 5 lira daha veriyoruz ama bereket yok. Sünnet 'geçinemiyorum' deyince ‘5'ten 3'e indir’ diyor."