T24 LogoT24 Logo
Haberler

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon faturadan hapis yattığı ortaya çıktı!

21 Ocak 2020 12:11

Verdiği bir sohbette 'geçinemiyorum' diyenlerin gelirinin Hz. Muhammed'din hikâyesinden verdiği örnekle 'düşürülmesi gerektiğini' savunan mevlevi tarikat şeyhi Özbağ'ın naylon fatura düzenlemekten hapis yattığı ortaya çıktı.

Özdağ,"Biz de şimdi 'geçinemiyorum' diyene 5 lira daha veriyoruz, 5 lira daha veriyoruz, 5 lira daha veriyoruz ama bereket yok. Sünnet, 'geçinemiyorum' deyince ‘5'ten 3'e indireceksin' diyor. demişti. 

Sendika.org’da yer alan habere göre, Çanakkale’de yıllardır resmi organizasyonlarda başmisafir olan “Mevlevi Üstadı” Mustafa Özbağ, Aralık 2016’da sahte fatura düzenlemek suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilmiş.

Bursa Osmangazi Belediyesi’ne ait Karabaş-i Veli Tekkesi’nde görev yapan ve Çanakkale’nin çok yakından tanıdığı bir isim olan Mustafa Özbağ hakkında Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “sahte fatura düzenlemek” suçundan 18 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası talebiyle dava açıldı.

2003 yılında kapanan bir firmanın faturalarını yıllarca usulsüz olarak kullandığı tespit edilen Özbağ, mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Ancak, bilirkişi raporu ve şahitlerin beyanlarına göre, sahte fatura tanzim ettiği belirlenen Mustafa Özbağ’a mahkeme heyeti 60 ay hapis cezası verdi ve Yargıtay’ın kararı onamasının ardından tutuklanarak Metris Cezaevine yollandı.

Özbağ hakkında 2003 ve 2004 yıllarında aynı suçlamalardan açılan davalar ise zaman aşımı sebebiyle düştü.

Çanakkale Matbuat’ın haberine göre, hakkında kesinleşmiş 60 ay hapis cezası nedeniyle yurtdışına kaçmak isterken Atatürk Havalimanı’nda polis tarafından yakalandığı açıklanan Mustafa Özbağ, Çanakkale ile yakın ilişkileri olan bir isim. Uzun yıllardır her sene özellikle valilik organizasyonlarında başmisafir olarak ağırlanan Özbağ, Tasavvuf Vakfı Çanakkale Bölge Temsilciliği ve Gelibolu Mevlevihanesi ile ÇOMÜ Kültür ve Sanat Evi olarak kendilerine tahsis edilen Fevzipaşa Mahallesindeki eski Ermeni Kilisesinde faaliyet gösteren ÇOMÜ Tasavvuf Topluluğu’nun “üstadı” konumunda.

Çanakkale’de gerçekleştirilen farklı etkinliklerde sık sık halkın karşısına çıkan Özbağ, Çanakkale Valiliği tarafından Gelibolu Mevlevihanesi’nde düzenlenen Şeb-i Arus törenlerine, Ramazan aylarında yine aynı yerde gerçekleştirilen geleneksel iftar buluşmalarına, Kurtuluş Savaşı’nda oluşturulan Mevlevi Alayı anısına yapılan sembolik yürüyüş ile Mevlana ve Hoşgörü Yürüyüşü gibi çeşitli etkinlik ve söyleşi ile semah grubu gösterilerine katılıyor, daha doğrusu organize ediyordu.

“Hani geldi birisi dedi ki ‘Ya Resulullah ben geçinemiyorum' dedi. 'Ne kadar maaş alıyorsun' dedi. Dedi ki; '5 dirhem alıyorum.'‘Söyle’ dedi ‘Hazineye senin maaşını 3 dirheme indirsinler. ’O gitti Hazinedar'a dedi; 'Hz. Peygamberin emri var. Bana 3 dirhem ödeyeceksiniz. 'Bir müddet sonra onunla karşılaştı. Sordu ona 'geçinebiliyor musun? ''Allah razı olsun Ya Resulullah 3 dirhem olduğundan beri çok rahat geçiniyorum' dedi. Biz de şimdi geçinemiyorum diyene 5 lira daha veriyoruz. 5 lira daha veriyoruz, 5 lira daha veriyoruz ama bereket yok. Sünnet 'geçinemiyorum' deyince ‘5'ten 3'e indir’ diyor."

ETİKETLER

habervideotarikatşeyhigeçinememekgeçinemeyenlermevlevihz muhammetpeygambersohnetörnekhikaye

Diğer Videolar

Erdoğan'dan Lavrov'a Esad sorusu: Konuşuldu değil mi?

Dışarıdaki Gazeteciler tutuklanan Odatv Haber Müdürü Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılınç için video hazırladı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 5 Mart 2020

ÖZET | Anadolu Efes'in galibiyet serisi Maccabi Tel Aviv karşısında sona erdi

CHP'li gençlerden Engin Özkoç'a: Dik dur, eğilme!

Irak Yedikardeşi, tırmaşık, cılıbıt, toygar, sütlabi, patka, mezgeldek, kukumav, puhu; 'Anadolu'nun Kuşları' 310 tür ve 373 fotoğrafla raflarda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yunan polisi, sığınmacıların arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan Konyalıyı dövüp...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: GDO'lu ürünlerin Türkleri kısırlaştıracağına inananların...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan-Putin zirvesi sona erdi...

Sınırdakiler | Mülteciler neden Türkiye'den ayrılmak istiyor?...

Singapur Sağlık Bakanlığı: Türkiye’den THY uçağıyla gelen bir yolcuda Koronavirüs...

Fatih Altaylı: Deprem verilerinin halktan saklandığını biliyor muydunuz?...

Singapur'dan Koronavirüs hastası taşıyan THY uçağı açıklaması...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Yunan polisi, sığınmacıların arasına karışarak sınırı geçmeye çalışan Konyalıyı dövüp...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: GDO'lu ürünlerin Türkleri kısırlaştıracağına inananların...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24