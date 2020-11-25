T24 LogoT24 Logo
Haberler

'Tanrının Eli'nden 'Yüzyılın Golü'ne; işte hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona'nın en güzel gol ve çalımları

Diego Maradona, 60 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti

25 Kasım 2020 20:01

Efsane futbolcu Diego Maradona, 60 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Akıllarda Futbol tarihinin efsane isminin 34 yıl önce İngiltere karşısında attığı tarihin en çok konuşulan gollerinden olan 'Yüzyılın Golü' ve 'Tanrının Eli' isimleriyle bilinen goller kaldı. 

Tarih 22 Haziran 1986. Yer Meksika'nın ünlü Aztek Stadyumu. Arjantin ile İngiltere, Falkland Savaşı'ndan sadece 4 yıl sonra 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde birbirlerine rakip oldu. Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktığı maçta goller Diego Armando Maradona'dan geldi.

51. dakikada 1.65 boyundaki Maradona, Hodge'ın ters vuruşunda 1.83'lük kaleci Shilton karşısında dezavantajını elle avantaja dönüştürürken, eliyle dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Arjantinli daha sonra 'Golü elle mi attın?' sorularına "Tanrı'nın eli" yanıtını verirken, dünya kupalarının tarihinin en tartışmalı golüne getirdiği tanım hafızalara kazındı.

İngilizler bu golü ve Maradona'yı unutmazken, futbol efsanesinin 4 dakika sonra attığı 2. gol yıllarca konuşuldu. Arjantin'in 10 numarası Maradona, Hector Enrique'den aldığı topu 60 metre kadar sürerek Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick ve Peter Shilton'ı; sonra yine Butcher'ı çalımlayarak ağlarla buluşturmuştu. 

Yarı finalde Belçika'yı 2-0 yenen Arjantin, finalde ise Batı Almanya karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyetle tarihinde 2. Dünya Kupası'na ulaşmıştı. Arjantin, 2. ve son dünya şampiyonluğuna bu turnuvada ulaşmıştı. 

TIKLAYINIZ - Maradona hayatını kaybetti

ETİKETLER

diego maradonamaradonahayatını kaybettiöldüdiego armando maradona

Diğer Videolar

'Sosyal medyada beğeni almak için' eksi 15 derecede direği yaladı; olanlar oldu!

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2021

İBB Meclisi gergin başladı; CHP’li üyeler AKP'li Göksu'nun sözleri üzerine oturumu terk etti!

Boğaziçili öğrenciler 'Helvacı' şarkısı eşliğinde helva kavurdu: "Rektörlüğün helvası kavruluyor!"

Dolandırıcılardan salgın döneminde yeni yöntem; o mesaja dikkat!

Aşı olan Alişan'dan 'Sağlıkçılar varken neden sen oldun' tepkilerine yanıt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Metiner ve Hakan Bayrakçı'nın 'Veda Busesi'ni söylediği anlar gündem...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bilimsel bütünlük inceleme sitesi analiz etti: "Melih Bulu'nun doktora tezinin...

Harvard Üniversitesi'nden Doç. Dr. Altındiş: Ben risk altında bir birey...

Ankara'da 4,6 büyüklüğünde deprem; Mansur Yavaş ve Vasip Şahin'den açıklama...

Bilal Erdoğan telefonunda hangi mesajlaşma uygulamasını kullandığını açıkladı ...

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atamasına flaş iptal davası: “OHAL KHK’sının geçerliliği...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Metiner ve Hakan Bayrakçı'nın 'Veda Busesi'ni söylediği anlar gündem...

Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli Ümitcan Uygun 'uyuşturucuya özendirmekten' gözaltına...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24