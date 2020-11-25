'Tanrının Eli'nden 'Yüzyılın Golü'ne; işte hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona'nın en güzel gol ve çalımları

İngilizler bu golü ve Maradona'yı unutmazken, futbol efsanesinin 4 dakika sonra attığı 2. gol yıllarca konuşuldu. Arjantin'in 10 numarası Maradona, Hector Enrique'den aldığı topu 60 metre kadar sürerek Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick ve Peter Shilton'ı; sonra yine Butcher'ı çalımlayarak ağlarla buluşturmuştu.