'Tanrının Eli'nden 'Yüzyılın Golü'ne; işte hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona'nın en güzel gol ve çalımları

25 Kasım 2020 20:01
Efsane futbolcu Diego Maradona, 60 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Akıllarda Futbol tarihinin efsane isminin 34 yıl önce İngiltere karşısında attığı tarihin en çok konuşulan gollerinden olan 'Yüzyılın Golü' ve 'Tanrının Eli' isimleriyle bilinen goller kaldı.
Tarih 22 Haziran 1986. Yer Meksika'nın ünlü Aztek Stadyumu. Arjantin ile İngiltere, Falkland Savaşı'ndan sadece 4 yıl sonra 1986 Dünya Kupası çeyrek finalinde birbirlerine rakip oldu. Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 yenerek yarı finale çıktığı maçta goller Diego Armando Maradona'dan geldi.
51. dakikada 1.65 boyundaki Maradona, Hodge'ın ters vuruşunda 1.83'lük kaleci Shilton karşısında dezavantajını elle avantaja dönüştürürken, eliyle dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Arjantinli daha sonra 'Golü elle mi attın?' sorularına "Tanrı'nın eli" yanıtını verirken, dünya kupalarının tarihinin en tartışmalı golüne getirdiği tanım hafızalara kazındı.
İngilizler bu golü ve Maradona'yı unutmazken, futbol efsanesinin 4 dakika sonra attığı 2. gol yıllarca konuşuldu. Arjantin'in 10 numarası Maradona, Hector Enrique'den aldığı topu 60 metre kadar sürerek Peter Beardsley, Peter Reid, Terry Butcher, Terry Fenwick ve Peter Shilton'ı; sonra yine Butcher'ı çalımlayarak ağlarla buluşturmuştu.
Yarı finalde Belçika'yı 2-0 yenen Arjantin, finalde ise Batı Almanya karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyetle tarihinde 2. Dünya Kupası'na ulaşmıştı. Arjantin, 2. ve son dünya şampiyonluğuna bu turnuvada ulaşmıştı.
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