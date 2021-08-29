Göçmenlere yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Tanju Özcan: Genel başkan beni arattı, sözlerimi düzeltmemi beklediğini ifade etti

‘Yabancı uyruklulara su fiyatlarında 10 kat zam yapacağım’ açıklamasıyla gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında sığınmacılar açıklamasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arattığını söyledi. Özcan arayan kişinin kendisine "Sözlerimi düzeltmemi beklediğini ifade etti. Ben de sözlerimin net ve anlaşılır olduğunu söyledim arayan arkadaşa. Pişman olduğum bir cümlenin olmadığının altını çizdim" dedi.

Özcan, ülkedeki sığınmacı sorununa dikkat çekmek için belediye başkanı olduğu Bolu’da “Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretlerine başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız. Gitsinler istiyoruz” demişti.

Bu açıklaması günlerce tartışılan, bazı kesimlerin destek verdiği, bazı isimlerin ise itiraz ettiği bu çıkışın ardından başsavcılık tarafından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ile ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

Söylediği sözler hala gündem olan ve açıklamalarının ardında duran Tanju Özcan, Armağan Çağlayan’ın Youtube kanalında ‘Gör Beni’ serisinin konuğu oldu.

Armağan Çağlayan’ın yabancı uyruklularla ilgili ‘Niye böyle bir karar aldınız?’ sorusunu yönelttiği Özcan, bu olayın geçmişinin seçim öncesine dayandığını söyledi.

Daha önce milletvekilliği de yapan Özcan, “Ben milletvekilliği döneminden itibaren bu konuyu dile getirmiştim. Daha bu ülkede 1 milyon Suriyeli yokken Meclis kürsüsünden çıkıp demiştim ki, ‘bakın bu düzensiz göç politikası devam ederse yakında birkaç milyon yabancı uyruklu insan olacak burada. Sonrasında bu iş mafyalaşmaya gidecek’ diye uyarmıştım. 2019 seçimleri öncesinde de demiştim ki, ‘birde çok kuruluştan yardım alan Suriyeliler, Iraklılar var. Bir de belediye olarak biz veriyoruz. Ben başka yardım kuruluşundan yardım alanların yardımını keseceğim demiştim’ ve seçimden sonra da bu sözümü tuttum kestim. O kadar çok soruşturma geçirdim ki bu konuyla ilgili ondan sonrada takipsizlik kararı çıktı. Bu son olayda da aslında Türkiye’nin gündemine getirmek için benim kendi önerimdi bu. Belediye meclis grubuyla falan paylaşmadım. Geçici sığınmacıların biran önce ülkelerine dönmesi için bu konuyu Türkiye’nin tartışmasına açtım. Tecrübeli bir siyasetçi olarak bu konuyu bu şekilde Türkiye gündemine sokabileceğimi düşündüğüm için böyle dedim. Ve sonuç itibariyle baktığımda Türkiye artık bu meseleyi tartışıyor” dedi.

“Sığınmacılarla ilgili ortaya sandığı koyalım"

Amacının bu meseleyi Türkiye’nin tartışması olduğunu söyleyen Özcan, “Amacım neydi? Türkiye’nin nüfusunun yüzde 10’u kadar sığınmacı var bu ülkede. Bu sığınmacıların geri dönmesi ne mevcut iktidarın nede geri döndüreceğiz diyen muhalefetin maalesef somut çözüm önerileri yok. Bir devlet politikası oluşsun istedim. Sayın Erdoğan’a da seslendim. Sen karar veremiyorsan millete soralım, milli iradeye soralım. Sandığı koyalım dönsünler mi kalsınlar mı? Dönsünler denirse nasıl döndüreceğimize ilişkin politikaların altlığını oluşturalım. Hangi periyotta dönecek? İki yılda mı dönecek üç yılda mı dönecek? Önce erkeler sonra kadınlar ve çocuklar mı dönecek? Kalsınlar derse ki halk, ben öyle bir şey diyeceklerini zannetmiyorum. O zaman da sosyal olarak, ekonomik olarak, eğitim olarak bu insanları nasıl entegre edeceğiz? Milyonlarca sığınmacıya biz nasıl iş bulacağız? Bunları tartışalım, bir devlet politikası haline gelsin düşüncesiyle ben bu öneriyi gündeme getirdim” diye konuştu.

“Genel başkan aramadı, arattı"

Bu olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arayıp aramadığı sorusu üzerine Özcan, “Genel başkan aramadı, arattı. Sözlerimi düzeltmemi beklediğini ifade etti. Ben de sözlerimin net ve anlaşılır olduğunu söyledim arayan arkadaşa. Pişman olduğum bir cümlenin olmadığının altını çizdim. Sonra da genel başkanla bu süreçte konuşmadık. Sayın genel başkan beni iyi tanır. Milletvekilliği döneminde ben muhaliftim, değiştirmek için imza toplayan ekibin başındaydım. Kılıçdaroğlu inanılmaz iyi bir insan, inanılmaz düzgün bir insan ama bizim derdimiz neydi? Sen seçim kazanamıyorsun bir kan değişimini ihtiyacımız vardı. O zaman da benim parti politikaların aykırı söylemlerim vardı. Hep eleştirirdim ama hep de üyelerin hakim gözetiminde yaptığı ön seçimlerle geldim ve hep oyumu artırarak geldim. Benim söylediklerim toplumda karşılığı olan şeyler ama bazılarının cesaret edemediği şeyler” diye konuştu.

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