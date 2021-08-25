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Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz

Vardak, başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerden Afgan halkına ve Afganistan'a yardım etmelerini istediklerini söyledi

25 Ağustos 2021 14:48

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, başta Türkiye olmak üzere tüm ülkelerden Afgan halkına ve Afganistan'a yardım etmelerini istediklerini söyledi. Vardak "Tüm dünya ülkelerinden özellikle de Türkiye'den halkımıza ve ülkemize yardım etmelerini istiyoruz" dedi. 

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