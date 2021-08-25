Taliban sözcüsü: Tüm ülkelerden özellikle de Türkiye'den ülkemize yardım etmelerini istiyoruz

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü sağlamasının ardından AA muhabirine konuşan Vardak, Türkiye'nin rolü, Taliban'ın yurt içine ve dışına verdiği mesajlar, kadınların ve azınlıkların hakları, yönetimin alacağı şekil, ülkeden kaçanlar gibi pek çok meseleye ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Türkiye önemli bir ülke, Türk halkı Müslüman ve kardeş halk. Türkiye ile tarihi, sosyal ve kültürel ilişkilerimiz var" diyen Vardak, ileride ilişkileri geliştirmek istediklerini ve Taliban'ın Türkiye ile iletişim içinde olduğunu belirtti.

Vardak, Taliban'ın Türkiye'nin desteğine ihtiyacı olup olmadığına ilişkin soruyu ise, "Bunda şüphe yok. Bunu (desteği) istiyoruz. Halkımız 40 yıldır savaşın içinde ve yardıma ihtiyacı var. Tüm dünya ülkelerinden özellikle de Türkiye'den halkımıza ve ülkemize yardım etmelerini istiyoruz" şeklinde yanıtladı.

Türkiye'nin Afganistan'da ve ülkenin yeniden imarında önemli, yapıcı ve pozitif bir rol oynayabileceğini ve bu role ihtiyaçları olduğunu söyleyen Vardak, iki ülke arasındaki ilişkilerin yapısına ilişkin, "İlişkilerimizde iki temel husus var. Birincisi İslam dininin prensipleri, ikincisi ise ülkenin ve halkın yüksek menfaati. Bu iki husus nedeniyle özellikle Türkiye ile iyi, yapıcı ve olumlu ilişkiler kurmak istiyoruz. Bizim Türkiye ile sorunumuz yok" ifadelerini kullandı.

Taliban sözcüsü, "Sözler çok faydalı olabilir de olmayabilir de. Ama içeriye ve dışarıya asıl güven verecek olan fiillerdir. Biz, içeride çok fazla sorunla karşılaşmıyoruz, çünkü biz halkın yanındayız, halk da bizim yanımızda ve birbirimizi tanıyoruz" dedi.

Ülkedeki en büyük sorunun savaş olduğunu kaydeden Vardak, "Savaş nedeniyle hayatın her alanında aksaklıklar yaşanıyor ama biz 20 yıldır halkımıza dayatılan bu savaşa son vermeyi başardık. Halkımızın her bir ferdinin hayali, savaşın olmadığı bir gün görmekti. Biz de bu fırsatı değerlendirebilir ve halkımızın ülkesini imar edebileceğine güvenebiliriz" diye konuştu.

Vardak, "Pek çok sorun olacağına şüphe yok. Ancak birbirlerine yaklaşır ve oturup anlaşırlarsa bu, pek çok yanlış anlaşılmanın çözülmesini sağlar. Biz bazı ülkelerle bunu tecrübe ettik. Onlarla oturup bir müddet iletişim kurunca şaşkınlıklarını gizleyemediler ve 'Biz sizin hakkınızda başka şeyler duyuyorduk ama sizinle oturunca duyduklarımızın doğru olmadığını gördük' dediler" ifadeleri kullandı.

Pek çok ülkeyle temas halinde olduklarını söyleyen Vardak, uyuşturucu meselesi gibi bazı konuların gündeme gelebileceğini, kendilerinin "daha önce olduğu gibi" bu sorunun üstesinden geleceğini ancak bunun için uluslararası toplum başta olmak üzere tüm tarafların yardımına ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kadınların ve azınlıkların hakları

Vardak, kadınların ve azınlıkların hakları ile ilgili, "Biz, kadınların haklarına bağlıyız. Kadının eğitim, çalışma, mülkiyet ve kendi hayatını seçme hakkı var. Bu açıdan herkesin içi rahat olsun. Fakat biz durumun bir-iki günde düzeleceğini de söylemiyoruz. Biz sadece sorunların çözümü için fırsat verilmesini istiyoruz" dedi.