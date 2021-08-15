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Taliban'ın şehre girmesiyle Kabil'den çıkmak isteyenlerin yarattığı trafik böyle görüntülendi

Taliban'ın şehre girmesiyle Kabil'den çıkmak isteyenlerin yoğun trafik oluşturduğu görüldü

15 Ağustos 2021 14:17

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesiyle insanların araçlarıyla şehri terk etmeye çalıştığı belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde Taliban'ın şehre girmesiyle Kabil'den çıkmak isteyenlerin yoğun trafik oluşturduğu görüldü. 

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kabil'de insanların araçlarıyla başkenti terk etmeye çalıştığını ve yollarda yoğun araç trafiği oluştuğu bildiriliyor.

Reuters haber ajansı, bazı insanların araçlarını yolda bırakıp havaalanına doğru yürüdüğünü belirtildi. Bir görüntüde Taliban'ın şehre girmesiyle Kabil'den çıkmak isteyenlerin yoğun trafik oluşturduğu görüldü. 

Taliban, savaşçılarına Kabil kapılarında beklemeleri, şiddete başvurmamaları ve kenti terk etmek isteyenlere izin verilmesi yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.

Kabil'de Afganistan hükûmeti ile Taliban arasında "yönetimin devredilmesi" üzerine müzakerelerin başlayacağı belirtiliyor. 

TIKLAYIN - Taliban'ın Kabil'e girmesiyle insanlar şehri terk etmeye başladı; araçlarını yolda bırakıp havaalanına yürüyenler oldu

 

 

 

Talibanafganistantrafikkabil

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