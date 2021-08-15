Taliban'ın Kabil'e girmesiyle insanlar şehri terk etmeye başladı; araçlarını yolda bırakıp havaalanına yürüyenler oldu

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girmesiyle insanların araçlarıyla şehri terk etmeye çalıştığı belirtildi.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Kabil'de insanların araçlarıyla başkenti terk etmeye çalıştığını ve yollarda yoğun araç trafiği oluştuğu bildiriliyor.
Reuters haber ajansı, bazı insanların araçlarını yolda bırakıp havaalanına doğru yürüdüğünü belirtildi.
Taliban, savaşçılarına Kabil kapılarında beklemeleri, şiddete başvurmamaları ve kenti terk etmek isteyenlere izin verilmesi yönünde talimat verdiğini açıklamıştı.
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Kabil'de Afganistan hükûmeti ile Taliban arasında "yönetimin devredilmesi" üzerine müzakerelerin başlayacağı belirtiliyor.