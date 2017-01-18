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Taksim'in nostaljik tramvayı 6 ay yok...

18 Ocak 2017 21:14

Taksim'deki nostaljik tramvay seferlerine yapılacak olan altyapı çalışması nedeniyle ara veriliyor. Meydan ve Tünel arasında çalışan tramvay seferleri yaklaşık 6 ay boyunca yapılamayacak. Taksim Meydanı'ndaki tramvay durağına "İstiklal Caddesi'ndeki altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 19 Ocak 2017 Perşembe gününden itibaren Nostaljik Tramvay hattı hizmet veremeyecektir. Bu güzergahı kullanacak yolcularımız İstanbul Metrosunu kullanabilir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" yazılı Türkçe, İngilizce duyuru afişi asıldı.

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