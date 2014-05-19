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Videoröportaj

Taksim'deki Soma protestosunda neler oldu?

19 Mayıs 2014 14:28

Fatih Pınar
Soma katliamında yaşamını yitiren 301 işçiyi anmak için 17 Mayıs Cumartesi günü Taksim’de toplanan gruba polis TOMA’lı müdahalede bulundu. Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na kömür bırakmak isteyen gruba polisin müdahalesi sırasında gözaltına alınan Sami Çelik isimli bir öğretmenin kolunun kırılma tehlikesi sonrası polis arabasına götürülürken söylediği "Zulmünüz batsın" sözleri dikkat çekti. T24 video muhabiri Fatih Pınar, Taksim'de Soma katliamı kurbanlarını anmak için toplanan grupa polisin müdahalesi esnasında yaşananları kayda geçirdi.

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