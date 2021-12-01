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Taksiciler, lodosta pazarlık yapıp müşterileri almadı

Müşteri seçen taksiciler kameraya yansıdı

01 Aralık 2021 14:35

İstanbul Beyoğlu'nda lodosta yağmur altında kalan turistler durdurdukları taksi sürücülerinin taksimetre açmayıp pazarlık yapmaları sonucu taksiye alınmadı. Müşteri seçen taksiciler kameraya yansıdı.

Taksim Meydanı’ndaki olay lodosun etkili olduğu pazartesi günü yaşandı. İlk olarak yağmur altında kalan ve şiddetli rüzgarda şemsiyeleri kırılan iki kişi bir taksi durdurdu. Bu müşterileri almayan taksicinin 2 metre sonra durup başka müşteriyi alması kameralara yansıdı.

Taksim'den Aksaray'a 100 lira istedi

Daha sonra yine Taksim Meydanı’ndan Aksaray’a gitmek isteyen bir turist, taksi sürücüsünün taksimetre açmayıp pazarlık yaparak 100 lira istemesiyle karşılaştı.

Taksici cep telefonundan o bölgede trafik olduğunu gösterince turist 70 lira teklif etti. Bu ücreti kabul etmeyen taksici müşteriyi almadı.

Aynı taksici daha sonra gelen turistlerle de pazarlık yapıp onları da almadı. Bir sonraki gelen turistlerle pazarlık yapıp anlaşan taksici turistleri alıp yoluna devem etti.

Öte yanda bu sabah yine Taksim Meydanı’nda kameraya yansıyan görüntülerde turistlerin durdurduğu taksi sürücülerinin pazarlık yapmaları ve anlaşamayınca müşteriyi almadan yollarına devam ettikleri görüldü.

Kaynak: DHA

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