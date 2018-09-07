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Tahran Zirvesi'nde Erdoğan ile Putin arasında ateşkes polemiği

07 Eylül 2018 19:26

Cumhurbaşklanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'da gerçekleştirdiği üçlü zirvede İdlib konusunu ele aldı. Zirvede onaylanan 12 maddelik Tahran Sonuç Bildirgesi'nin 3. maddesine "Ateşkes" ifadesinin eklenmesi talebinde bulunan Erdoğan, "Göç dalgası var, ateşkes ilan edilirse, zirve için büyük zafer olur" dedi. Putin ise Erdoğan'a, "Bizim masamızda silahlı muhalifler yok. Bence Türkiye Cumhurbaşkanı genel anlamda haklı, bu güzel olurdu fakat biz onların yerine konuşamıyoruz" diyerek yanıt verdi. Nusra ve IŞİD'in teröristlerinin silahları kullanmayacaklarına göre hareket edemeyeceklerini kaydeden Putin, "Bizim meslektaşlarımız yapıcı bir hale getirdi bunu" açıklamasında bulundu.

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