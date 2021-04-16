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Fatih Terim'in zor anları...

Fatih Terim cenazeyi taşıdığı sırada tabutun direği elinde kaldı

16 Nisan 2021 21:08

Adana’da eski su topu sporcusu 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal’ın cenaze törenine katılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cenazeyi taşıdığı sırada tabutun direği elinde kaldı. 

Adana Demirspor’un eski su topu oyuncularından 81 yaşındaki iş insanı İlhan Demirdal, dün hayatını kaybetti. İlhan Demirdal için düzenlenen cenaze törenine Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de yer aldı.

Cenaze namazının ardından, Fatih Terim İlhan Demirdal’ın tabutunu omuzladı. Cenazeyi taşıdıkları sırada tabutun direği Fatih Terim’in elinde kaldı. Daha sonra çevredekilerin yardımı ile direk tekrardan yerine oturtuldu.

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