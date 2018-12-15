T24 Pazar yayını başladı

T24'ün, pazar günleri için hazırladığı özel yayın başladı. Türkiye'nin ilk online pazar eki olan T24 Pazar bugünden itibaren Prof. Tayfun Atay'ın koordinasyonunda hayatın her alanına uzanan dosya, yazı ve söyleşilerle okurların karşısına çıkıyor. Tayfun Atay'ın yanı sıra aralarında Mirgün Cabas, Ahmet Tulgar, Soli Özel, Barbaros Şansal, Erel Eryürek, Göksel Aymaz, Çağnur Öztürk, Osman Elbek, Bülent Vardar, Süreyya Su, Hilal Bebek, Emre Tansu Keten, Seda Yılmaz, Memetcan Demiray, Seden Mestan, Deniz Bağrıaçık, Özlem Yalım, Burçin Akgün Ünaldı ve İrfan Yalın'ın da yer aldığı çok sayıda isim T24 Pazar'da okurlarımızla buluşacak.