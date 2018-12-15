T24 LogoT24 Logo
Haberler

T24 Pazar yayını başladı

15 Aralık 2018 22:53

T24'ün, pazar günleri için hazırladığı özel yayın başladı. Türkiye'nin ilk online pazar eki olan T24 Pazar bugünden itibaren Prof. Tayfun Atay'ın koordinasyonunda hayatın her alanına uzanan dosya, yazı ve söyleşilerle okurların karşısına çıkıyor. Tayfun Atay'ın yanı sıra aralarında Mirgün Cabas, Ahmet Tulgar, Soli Özel, Barbaros Şansal, Erel Eryürek, Göksel Aymaz, Çağnur Öztürk, Osman Elbek, Bülent Vardar, Süreyya Su, Hilal Bebek, Emre Tansu Keten, Seda Yılmaz, Memetcan Demiray, Seden Mestan, Deniz Bağrıaçık, Özlem Yalım, Burçin Akgün Ünaldı ve İrfan Yalın'ın da yer aldığı çok sayıda isim T24 Pazar'da okurlarımızla buluşacak.

ETİKETLER

t24 pazaryayınbaşladıt24pazardergi

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 16 Şubat 2020

CHP Ankara Kongresi'nde cinsiyetçi söylem ortalığı karıştırdı; kürsüye pet şişe atıldı

Erdoğan'ın AKP'ye katılan yeni üyeyle yaptığı telefon konuşması salonda kahkahaya neden oldu

Arka Sokaklar'da dikkati çeken 'bekçi' sahnesi: Bunlar da yeni çıktı; neden özel hayata karışıyorsunuz?

CHP Grup Başkanvekili Özkoç: Erdoğan'ı eleştirdiğim için tehdit ediliyorum

Fotokapana takılan o görüntüler binlerce beğeni aldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Güldür Güldür Show'un Almanya Turnesi kanlı bitti; 1 kişi hayatını...

Eski AKP kurucularından Abdüllatif Şener, dönemin MGK toplantısında ‘FETÖ ile...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ne yaptım ki devlet beni canlı canlı hayatımın sonuna kadar...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24