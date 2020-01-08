T24 haber bülteni Manşet | 8 Ocak 2020

08 Ocak 2020 18:35
Hakan Aksay'la T24 Manşet'te bugün |
-Erdoğan ve Putin arasında Suriye ve Libya pazarlığı.
-“Gaz hattı açıldı, ticari anlaşma yok." Rusya uzmanı Aydın Sezer, liderlerin görüşmesini T24 Manşet'e yorumladı.
-Rusya’nın amacı Kürtler ile Şam yönetiminin arasını düzeltmek.
-İran, Irak’taki ABD üslerini bombaladığını ve 80 Amerikan askerini öldürdüğünü açıkladı. Pentagon, "Hedefleri bilerek ıskaladılar" dedi.
-Uber’in ardından sarı taksinin yeni rakibi korsan taksi oldu.
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
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