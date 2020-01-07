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T24 Manşet

T24 haber bülteni Manşet | 7 Ocak 2020

07 Ocak 2020 18:31

Hakan Aksay'la T24 Manşet'te bugün | 

-ABD-İran gerginliğinde son durum ne?

-“Türkiye, İran ve ABD arasında taraf olmaya zorlanabilir" EDAM Başkanı Sinan Ülgen T24 Manşet’e yorumladı.

-MİT’in yeni binası hizmete açıldı.-

-Gelecek Partisi, ekonomi bildirgesini kamuoyu ile paylaştı.

-BİSAM’a göre asgari ücret, açlık sınırının altında.

-Kanal İstanbul tartışmalarında “Montrö” raundu.

-İstanbul havalimanında turist karşılamak ücretli oluyor.

-İstanbul şiddetli fırtına ve yağışa teslim.

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