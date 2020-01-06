T24 LogoT24 Logo
T24 Manşet

T24 haber bülteni Manşet | 6 Ocak 2020

Hakan Aksay günün gelişmelerini aktardı

06 Ocak 2020 18:35

Hakan Aksay'la T24 Manşet'te bugün | 

-İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane eylemi sonuç verdi, rektörlük geri adım attı. 

-Ortadoğu'da yaşananlar ekonomiye yansıyor. 

-"Ekonomik krizi hâlâ kabul etmemek en büyük sorunlardan biri" Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu T24 Manşet'e yorumladı. 

-İran, "Süleymani’nin intikamını alacağız" dedi.

-“Ortadoğu’da gerginlik daha sert bir aşamaya yükseldi” Akademisyen Serhat Güvenç T24 Manşet'e yorumladı. 

-Avustralya alevlere teslim, 480 milyon hayvanın öldüğü belirtiliyor.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya askerlerimiz şu anda peyderpey gidiyorlar ama yoğunlaşma sonra olacak

ETİKETLER

t24manşetgündem6 ocakhakan aksayhaber bülteniözet

Diğer Videolar

Rusya'da uçağın düşme anı saniye saniye görüntülendi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 20 Şubat 2020

Karavelioğlu: Bir virüs küreselleşmenin zayıf noktasını ortaya çıkardı

Genç sporcu sırığın üzerine düştü

Suudi Arabistan'ın doğusunu binlerce çekirge bastı

Bir kişinin hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tahliye edilmesi beklenen Osman Kavala için yeniden gözaltı kararı!...

Rusya'dan Türkiye'ye jet 'İdlib' yanıtı...

Merkez Bankası faiz indiriminde hız kesti...

Ronaldo'nun sevgilisine verdiği harçlık dudak uçuklattı...

Türkiye 'İdlib'e operasyon yapacağını' bildirdi, NATO'dan 'önleme uçuşu' istedi...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Ne Türkiye, ne de Rusya birbirinden vazgeçmek istiyor; ama gerginlik...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ahmet Şık'tan Osman Kavala hakkındaki gözaltı kararına tepki: Kimse enseyi...

Sosyal medya fenomeni Ares hayatını kaybetti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24