T24 haber bülteni Manşet | 10 Ocak 2020

10 Ocak 2020 18:39
Hakan Aksay'la T24 Manşet'te bugün |
-Ukrayna uçağını yanlışlıkla İran mı düşürdü?
-Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına Hafter’den olumsuz yanıt geldi. Ortadoğu uzmanı gazeteci Musa Özuğurlu T24 Manşet’e yorumladı.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı'na hakaretten haklarında dava açılan iki çocuğu şiir ezberleme şartıyla affetti.
-Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “evlilik” çıkışı.
-AtlasGlobal, ekonomik krizden yakasını kurtaramıyor. Şirket bu kez de Avrupa’ya uçuşlarını durdurdu.
-Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Tutuklu gazeteci sayısında Türkiye dünya ikincisi.
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
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