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T24 Manşet

T24 haber bülteni Manşet | 10 Ocak 2020

Hakan Aksay günün gelişmelerini aktardı

10 Ocak 2020 18:39

Hakan Aksay'la T24 Manşet'te bugün | 

-Ukrayna uçağını yanlışlıkla İran mı düşürdü?

-Türkiye ve Rusya'nın ateşkes çağrısına Hafter’den olumsuz yanıt geldi. Ortadoğu uzmanı gazeteci Musa Özuğurlu T24 Manşet’e yorumladı.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı'na hakaretten haklarında dava açılan iki çocuğu şiir ezberleme şartıyla affetti.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “evlilik” çıkışı.

-AtlasGlobal, ekonomik krizden yakasını kurtaramıyor. Şirket bu kez de Avrupa’ya uçuşlarını durdurdu.

-Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Tutuklu gazeteci sayısında Türkiye dünya ikincisi.


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