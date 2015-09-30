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Suyunuzu şişe yerine 'yenebilir top Ooho'dan içmek ister misiniz?

30 Eylül 2015 03:17

Rodrigo Garcia Gonzalez, Guillaume Couche ve Pierre Paslier tarafından geliştirilen büyük bir su damlası görünümündeki “Ooho”, sadece ABD’de yıllık 50 milyarı aşan plastik şişe atığının doğa üzerinde yarattığı yükü uzun vadede hafifletecek bir çözüm önerisi sunuyor. Suyla dolu şeffaf bir baloncuğu andıran Ooho’nun yapım aşaması şöyle gerçekleşiyor: Bir top buz alınıyor, kalsiyum klorid ve kahverengi yosunla katman katman çevreleniyor. (Bu aynı zamanda aşçılıkta da kullanılan bir teknik) Ooho’nun dışını çevreleyen zar yenebilecek kadar doğal ve zararsız ancak tabii ki yemek zorunda değilsiniz, esas amaç su tüketimini doğanın sırtına binmeden gerçekleştirmek.

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oohoyenebilir su şişesisu topu

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