Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan kan donduran şaka

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin başkenti Riyad'da düzenlenen "Geleceğe Yatırım Girişimi Konferansı"nın ikinci gününde katıldığı oturumda, yaptığı şakayla gündeme oturdu. Bin Selman, oturuma katılan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'yle şaka yaparak, 2 gün Suudi Arabistan'da bulunmasından dolayı alıkonulduğu yönünde bir iddia ortaya atılmaması temennisinde bulundu. Hariri de Bin Selman'ın bu şakasına karşı gülerek "tüm irademle tabi" şeklinde cevap verdi. Salonda bulunanlar da Bin Selman ve Hariri arasındaki şakalaşmayı alkışladı ve güldü. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.