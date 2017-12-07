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Suudi Arabistan'dan ABD'ye Kudüs tepkisi: Haksız ve sorumsuz bir karar

07 Aralık 2017 14:00

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı çıktı. Kral Selman kararı 'sorumsuz' ve 'haksız' olarak niteledi. Suudi Arabistan Haber Ajansı (SPA)'nın aktardığına göre Suudi Kraliyeti açıklamasında "Krallık, ABD Başkanı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararından derin üzüntü duyuyor. Krallık daha önce böyle haksız ve sorumsuz bir kararın ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu" dedi. Kral Selman salı günü telefonla görüştüğü Trump'ı, Kudüs'ün statüsüyle ilgili herhangi bir değişikliğin, barış müzakerelerine zarar vereceği ve bölgede gerginliği artıracağı konusunda uyarmıştı. Selman, Kudüs'ün konumu itibarıyla ve Mescid-i Aksa'nın Müslümanların ilk kıblesi olmasından dolayı böylesi 'tehlikeli bir adımın' dünyadaki tüm Müslüman halkları tahrik edeceğini vurgulamıştı. Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ilişkiler Trump'ın Başkan seçilmesinden sonra iyileşmeye başlamış, Trump ilk yurt dışı ziyaretini bu ülkeye yapmıştı. İki ülke uzun zamandır müttefik olsa da Suudi Arabistan Trump'ın selefi Barcak Obama'nın İran ile fazla iyi geçindiğini düşünüyordu. İran ve Suudi Arabistan arasında ise diplomatik ilişki bulunmuyor.

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