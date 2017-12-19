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Suudi Arabistan ile İran'ın sosyal medyada animasyon savaşı

19 Aralık 2017 21:01

Suudi Arabistan ile İran arasındaki gerginlik, sosyal medyada yayılan animasyon videolara da taşındı. Suudi bir grup tarafından hazırlanıp sosyal medyada paylaşılan animasyon videoda, Suudi Arabistan savaşta İran'ı yeniyor ve Tahran'ı işgal ediyor. 14 Aralık'ta YouTube'a yüklenen video, 1 milyona yakın kez izlendi. Riyad yönetimine yakın bazı basın kuruluşları da videoyu paylaştı. İki ülkeden ise video ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Daha önce de İranlı bir grup Suudi Arabistan'a Yemen'den füze fırlatıldığını gösteren bir animasyon hazırlamış ve paylaşmıştı.

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