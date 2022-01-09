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Sürücüsü navigasyonun yönlendirmesiyle dar yola girdi; uçurumun kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra kurtarıldı

Dar yola giren kamyon, uçurumun kenarında 3 gün boyunca asılı kaldı

09 Ocak 2022 11:47

Çin'in Changzhi kentinde navigasyonun yönlendirmesiyle dar yola giren kamyon, uçurumun kenarında 3 gün boyunca asılı kaldı.

1 Ocak’ta navigasyonun yönlendirmesiyle sarp kayalıklar arasındaki dar yola girdiğini fark eden kamyon şoförü, geri manevra yaparken uçurum kenarında asılı kaldı. Şoför ve araçta bulunan diğer yolcu kamyondan çıkmayı başardı.

Aracını kurtarmak için yardım çağıran şoför, navigasyon uygulamasının ağır vasıtalara uygun rotalara ayarlanmadığını söyledi.

Uçurum kenarında asılı kalan kamyon 3 gün sonra 3 iş makinesiyle kurtarılırken, Pingshun ilçe polisi dar güzergahın ağır vasıtalar için uygun olmadığını belirtti.

Kaynak: İHA

sürücünavigasyon

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