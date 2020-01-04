Suriye hükümetinin İdlib'i bombalama anı havadan görüntülendi

Suriye hükümetinin İdlib'e yönelik bombardımanı kameralara yansıdı. TRT Arapça kameraları İdlib'in Maarat El Numan ilçesine yapılan bombardımanı görüntüledi.

Drone ile kaydedilen görüntülerde ilçenin Suriye hükümeti tarafından atılan top atışları ile vurulduğu görülüyor.

Habere göre görüntüleri çeken kanal muhabirleri bombardıman sonrası İdlib merkeze doğru çekilmek zorunda kalırken, kentte birçok bölgeden gelen göçmenlerin olduğu ve çatışmaların göçmenlerin olduğu yerlere uzamasından endişe duyulduğu ifade edildi.