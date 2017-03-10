'Süper Yetenek' vizyona girdi; işte fragmanı

Kar Dağı’nda yaşayan Tibet mastiflerinin yerine getirmeleri gereken tek bir görev vardır; o da yün yapımı ile geçinen koyunların yaşadığı küçük, huzurlu köyü korumak. Köyün baş düşmanı da Linnux isimli gangster kılıklı kurt ve onun çetesidir. Koruma nöbetleri sırasında olabilecek bir dikkat dağınıklığını engellemek için mastiflerin lideri Khampa, köyde müzik çalınmasını yasaklamıştır. Ancak Khampa’nın oğlu Bodi günün birinde bir yolcu uçağından düşmüş olan bir radyo bulur. Birkaç gitar solosu duymasıyla birlikte Bodi’nin kaderi belirlendir; bir rock yıldızı olacaktır. Bunun yolu da babasının verdiği emirlere karşı gelmek, köyü terk edip şehre gitmek ve çok kısa sürede bir beste yapması gereken efsanevi müzisyen Angus Scattergood’u bulmaktır… Yönetmen koltuğunda Ash Brannon’ın oturduğu filmin orijinal seslendirme kadrosunda Luke Wilson, J.K. Simmons, Eddie Izzard, Lewis Black, Kenan Thompson, ve Mae Whitman gibi isimler yer alıyor.