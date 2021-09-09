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Sultangazi'de kadın cinayeti: 17 yaşındaki Cemile Şenel'in öldürülmesiyle ilgili aranan kişi yakalandı

Nusret T. emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi

09 Eylül 2021 14:52

Sultangazi’de Cemile Şenel'in öldürülmesiyle ilgili aranan firari Nusret T. yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Nusret T.’yi saklandığı yerden yakalandı. Yakalanan şahıs emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Öte yandan Nusret T.’nin olayı gerçekleştirdikten sonraki kaçış görüntüleri ortaya çıktı.

Ne olmuştu?

Olay, 3 Ağustos günü saat 23.00 sıralarında Sultangazi 50.Yıl Mahallesinde meydana gelmişti. Cemile Şenel (18) arkadaşlarıyla evde otururken çıkan tartışma sonucu silahla ateş edilerek vurulmuştu. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan genç kız ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cemile Şenel'i hastaneye götüren ve "Yolda yaralı buldum" şeklinde konuşan şüpheliyi sorgulayan polis olay yerine ulaşmıştı. Olayın gerçekleştiği tespit edilen evde bulunan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. Ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Şüpheliler evde çıkan kavga sırasında Cemile Şeneli vuranın Nusret T. tarafından yanlışlıkla vurulduğunu söylemişti. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Tuğba C., Ramazan R.Ç., Servet S., Aysun C. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SultangaziCemile Şenelkadın cinayetleri

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