Bakan Soylu'dan Yunanistan paylaşımı: “Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan Sahil Güvenlik botlarının Ege'de göçmenlerin bulunduğu bir botu kurtarmak yerine Türk karasularına ittiği görüntüleri paylaştı.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, “Yunanistan masum insanları ölüme itiyor, Avrupa seyrediyor. Türk Sahil Güvenlik Güçleri, can kurtarıyor. Her gün devam eden bu insanlık dışı davranışa ses çıkarmayan Frontex'i ve European Parliament'i kınıyoruz” ifadelerini kullanarak Yunan Parlamento Üyesi Notis Mitarachi de etiketledi.