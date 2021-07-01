Süleyman Özışık'tan AKP'li vekile: Adam sata sata partide adam bırakmadınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, OHAL Komisyonu'nda dosyası olan ve 'masum olduğuna inandığı' binlerce kişinin dosyasını götürdüğünü ve bu kişilerin aklanmasını sağladığını söyleyen Süleyman Özışık, kendisinin bu girişimlerinin TBMM'de tartışma konusu olmasına ve AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın bu tartışmalar sırasında kendisi için "Ne idüğü belirsiz bir kişi" ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

Cora'ya "Ne idüğü belirsiz bir kişi sizsiniz" diyen Özışık, "Sizin bu yaptığınız, mertliğe, dürüstlüğe adamlığa sığmaz. Siz böyle, adam sata sata partide adam bırakmadınız. Yarın Erdoğan hakkında da böyle bir iddia ortaya atılsa, siz onu da arkanızda bırakıp gidersiniz" dedi.

Kendisi hakkındaki iddiaların ardından 'en çok tekmeyi AK Partililerden yediğini' söyleyen Özışık, "Bu günler geçer biz tekrar yüz yüze geliriz öyle yapın ki yüzünüzü kaldırıp yüzüme bakacak yüzünüz olsun" diye konuştu.

TIKLAYIN | Süleyman Özışık: Soylu'ya masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm; görevlerine iade edildiler