Sulama kanalına düşen kamyonette mahsur kalan çift, aracın tavanında kurtarılmayı bekledi

Mehmet Emin Diş, eşi Rabia Diş’i kamyonetin tavanına çıkardı. Daha sonrada kendi kamyonetin tavanına çıkan Diş, telefonla yardım istedi.

Olay yerine polis ve Can-Kur ekipleri geldi. Bir süre kamyonetin tavanında kurtarılmayı bekleyen karı-koca botla kanala inen ekipler tarafından kurtarıldı.

Mehmet Emin Diş, caddede ilerlerken birden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, daha sonra sulama kanalına düştüğünü, suyun seviyesinin çok yüksek olmamasından dolayı kurtulduklarını belirterek, “Ben yüzme biliyordum ama eşim bilmiyordu. Suyun seviyesi yüksek olsa başımıza kötü şeyler gelebilirdi” dedi.

Kaynak: İHA