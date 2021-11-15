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Sulama kanalına düşen kamyonette mahsur kalan çift, aracın tavanında kurtarılmayı bekledi

Bir süre kamyonetin tavanında kurtarılmayı bekleyen karı-koca botla kanala inen ekipler tarafından kurtarıldı

15 Kasım 2021 15:19

Adana’da sulama kanalına düşen kamyonetin içindeki çift, kendilerini son anda aracın tavanına attı. Bir süre aracın tavanında oturan çift, kurtarılmayı bekledi.
 
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, Mehmet Emin Diş'in sürdüğü kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sembül Caddesi'nde sulama kanalına düştü.
Mehmet Emin Diş, eşi Rabia Diş’i kamyonetin tavanına çıkardı. Daha sonrada kendi kamyonetin tavanına çıkan Diş, telefonla yardım istedi.
 
Olay yerine polis ve Can-Kur ekipleri geldi. Bir süre kamyonetin tavanında kurtarılmayı bekleyen karı-koca botla kanala inen ekipler tarafından kurtarıldı.
 
Mehmet Emin Diş, caddede ilerlerken birden direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, daha sonra sulama kanalına düştüğünü, suyun seviyesinin çok yüksek olmamasından dolayı kurtulduklarını belirterek, “Ben yüzme biliyordum ama eşim bilmiyordu. Suyun seviyesi yüksek olsa başımıza kötü şeyler gelebilirdi” dedi.
 
Kaynak: İHA
sulamakanal

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