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Süha Gezen Bollywood'a 'Türkçe' söyletecek

27 Aralık 2016 17:05

Bollywood'un tek Türk oyuncusu Süha Gezen, "İkinci filmim 'Pratichhaya' ocak ayında vizyona girecek. Süha Gezen başrol oynadığı ikinci filmde, ikiz kardeşlerden birini canlandırdığını aktararak, "İkinci filmim 'Pratichhaya' ocak ayında vizyona çıkacak. Filmde bir sürpriz var. Filmin şarkısını Türkçe söyledim. Şarkıyı iki dilde söylüyoruz yani Hintçe ve Türkçe. Türkçe şarkı söylememin nedeni, Türk olmamla çok gurur duyuyorum. Burada birçok film yapıldı. Hatta Türkiye'de çekim yaptılar. Buradaki filmlerde daha çok İngilizce şarkı söylüyorlar ama bizim şarkımız, kültürümüz, müziğimiz çok güzel. Müzik hocamız çok beğendi ve dedi ki, 'Süha sen de tuzunu koy bu şarkının içine'. Ben de tuzunu koydum. Hiç değilse, burada Hindistan'da biraz daha Türkiye'yi tanısınlar. Sadece yemeğimizi, güzelliğimizi değil, şarkılarımızı da tanısınlar" dedi.

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Süha GezenBollywoodHindistantek TürkoyuncuTürkçesöyletecek

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