T24 LogoT24 Logo
Haberler

Suçüstü yakalanan hırsız, şikayetinden vazgeçen işyeri sahibinden şikayetçi oldu

01 Kasım 2021 12:43

Diyarbakır’da bir berber dükkanının klima hortumlarını çalmaya çalışırken suçüstü yakalanan hırsız, şikayetinden vazgeçen iş yeri sahibinden bu sefer de kendisi şikayetçi oldu.
 
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis Semtinde yaşanan olayda, Bilal Daş’a ait bir berber dükkanında klima hortumlarını ve kablolarını çalmaya çalışan G.G, çıkardığı seslerle işletme sahibinin dikkatini çekti.
 
Kameradan çevreye bakan işletme sahibi Bilal Daş, klima motorunun etrafında birinin olduğunu fark etti. Koşarak şahsı yakalayan Daş, klima hortum ve kablolarını söktüğünü fark etti. Şahsı yakalayarak polisi arayan Daş, hırsızı polislere teslim etti. Gözaltına alınarak karakola götürülen şahıs pişman olduğunu dile getirmesiyle işletme sahibi şikayetinden vazgeçti.
 
İş yerine dönen Daş, polis ekipleri tarafından aranarak şahsın kendisinden şikayetçi olduğunu duyunca G.G.’yi darp ettiği iddiasıyla ifadesi alındı. İşletmeci, şahsın kaçmaya çalıştığı için yere yatırdığını ifadesinde yer vererek G.G.’den vazgeçtiği şikayetinin devam ettirilmesini ve şahıstan şikayetçi olduğunu söyledi.
 
Çıkarıldığı mahkemelerce daha öncede denetim serbestliği olan şahıs G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
hırsızdiyarbakırhırsız şikayetçi oldu

Diğer Videolar

Avustralya'da dev kum fırtınası

Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı; "Ne ölümlerden döndük, bilin istedim"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

Kılıçdaroğlu: Saray yine öyle bir adım attı ki; garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de dolar üzerinden

Halkbank: Paramızın gücüne güveniyoruz

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Aralık 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24