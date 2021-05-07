Starlink uyduları Muğla’dan da görüntülendi

SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın yüksek hızda internet projesi Starlink uyduları Türkiye’den de görüntülendi. Muğla’da vatandaşlar, uydularının geçişini hem izledi.

Dün gece saat 22.15’de gökyüzünde belirmeye başlayan yansımalar bazı vatandaşlarda merak uyandırdı. Daha sonra gökyüzündeki bu cisimlerin Starlink internet uydu ağının parçaları olduğu anlaşıldı. Vatandaşlar 'uydu treni'ni izlerken, görüntüleri de kayda aldılar.

SpaceX, 'Yıldız Savaşları Günü' olarak kutlanan 4 Mayıs’ta, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi. Uyduların geçişi Türkiye’nin birçok noktasında gözlendi.

TUG: Uyduların parlaklığı nedeniyle bulutlu havaya rağmen görüntülendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank kişisel twitter hesabından TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) tarafından kaydedilen görüntü ile ilgili paylaşım yaptı:

“Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması.”

Uyguları gözleyen TUG ise geçişle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Böyle bir parlama, dün gece yerel saatle 22.05 civarında TUG’da bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir. Resim alındığında, gökyüzünde yaygın bulutlar olmasına rağmen Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde kuzey-batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır.”

SpaceX’e ait yeniden kullanılabilir roket Falcon 9, 4 Mayıs günü 60 uyduyu gökyüzüne fırlattıktan sonra denize başarılı bir iniş yapmıştı. “Starlink 25” isimli bu görevle birlikte, 60 yeni uydunun şu an 1378’i aktif olan yörüngedeki starlink uydu ağına katılması bekleniyor.

‘Beta’ programına kayıtlı kullanıcılar belirli bölgelerde Starlink internetini kullanabiliyor. Starlink Beta programının başlatıldığı ülkeler şu an için ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Polonya, Yeni Zelanda ve Avustralya.

İnternet hizmeti sunmak için ön kayıtları tüm dünyaya açan Starlink, bu işlem için 99 dolar depozito ücreti istiyor.

Starlink, Türkiye’nin kapsama alanına girebilmesi için 2021 sonunu işaret ediyor. İlk aşamada 12 bin uydu ile hizmete başlayacak olan Starlink, toplamda 42 bin uydu ile dünyayı sarmayı planlıyor. Lazer ile kendi aralarında haberleşen uyduların gecikme sürelerini fiber kabloların bile altına indirmesi bekleniyor.