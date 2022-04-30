T24 LogoT24 Logo
Haberler

Stada giremeyen binlerce taraftar dev ekranlardan maçı izlediler

Bordo-mavili taraftarlar, iftarını açtıktan sonra karşılaşmayı dev ekrandan izlediler

30 Nisan 2022 22:28

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan Trabzonspor-Antalyaspor maçını tribünden izleyemeyen binlerce taraftar, şehir merkezinde iki ayrı noktada oluşturulan meydanlarda takımlarını desteklediler.

Trabzonspor, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi iş birliği ile karşılaşmaya bilet bulamayan taraftarlar, Atatürk Alanı ve eski Hüseyin Avni Aker Stadı'nın yerine yapılan Millet Bahçesi'nde karşılaşmayı dev ekranlardan takip ettiler.

Bazı taraftarlar iftarlarını evlerinden getirdikleri yiyeceklerle meydanlarda açarken, çoğunluğu ise restoranlarda ve lokantalarda yemek yiyerek maç saatini bekledi.

Bordo-mavili taraftarlar, iftarını açtıktan sonra karşılaşmayı dev ekrandan izlediler.

Karşılaşmanın hemen başında Cornelius’un şampiyonluğu ilan eden golü sonrası ise taraftarlar büyük sevinç yaşadılar.

Stada giremeyenlertrabzonTrabzonspor-Antalyaspor maçı

Diğer Videolar

CHP'li Erbay'dan iktidara çağrı: Taksici esnafı nefes almak istiyor; seslerine kulak verin

İyi Partili Öztürk: Uçaklardan toplanan üst geçit parası, keyfi uçak konfigürasyonu yerine havacılık altyapısında harcanamaz mıydı?

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

Rapçi Uzi, hayranının üzerine atlamasıyla yere düştü

HDP'li Gergerlioğlu'dan Van'daki gözaltı görüntülerine tepki: 1990'lı yılları hatırlatmıştır; polis şiddeti toplumu tehdit ediyor

Otomobil çarptı, 1 saat sonra işine döndü: "Biz 9 canlıyız, sıkıntı yok"

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24