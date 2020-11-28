24 saatlik koşu rekoru denemesi: 23. saate kadar 3 koşucu diskalifiye oldu

Norveç’in Mandalen kasabasında beş sporcu 24 saatlik ve 303 kilometrelik koşma rekoru denemesinin 23. saatinde. 400 metrelik atletizm parkurunda kar etkisinde devam eden rekor denemesinde üç koşucu yarışı tamamlayamadan diskalifiye oldu.



Norveç’te Salomon sponsorluğunda düzenlenen rekor denemesi 23. saatini geride bıraktı. Haral Bjerke, Jo Inge Norum, Simen Holvik koşuya devam ederken Didrik Hermansen, Sebastian Conrad Hakansson ve Kilian Jornet yarışı tamamlayamadı.



Şuana kadar 224 km koşan ve rekoru kırmaya en çok yaklaşan Haralk Bjerke’nin, yeni bir rekora imza atmak için 1 saat içinde 79 kilometre daha koşması gerekiyor.



Bugüne kadar 24 saatte en çok gidilen mesafe 1997’de Yiannis Kouros tarafından 303 kilometre olarak koşulmuştu.



