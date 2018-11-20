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Spor yorumcusu canlı yayında kalp krizi geçirdi!

20 Kasım 2018 03:28

Eskişehir'de yerel bir televizyon kanalında spor programı sunan gazeteci Şükrü Oytan, canlı yayında kalp krizi geçirdi. Programda Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü hafta karşılaşmasında Eskişehirspor-Ümraniyespor karşılaşmasının analizi yapılırken Oytan, takımlar hakkında yorum yaptığı konuşulduğu esnada birden duraksadı. Kısa bir sessizliğin ardından Şükrü Oytan, önce başını önünde bulunan masa yasladı daha sonra dengesini kaybederek oturduğu sandalyeden düştü. Yaşanılan bu üzücü anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. Oytan'ın durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Ayrıca yerel televizyon kanalının yaptığı açıklamada ise, "Şükrü Oytan hocamıza 10 gün önce kalbinde ritim bozukluğu tanısıyla kalp pili takılmıştı. Bugün yaptığı program esnasında rahatsızlanıp kısa süreli baygınlık geçiren Şükrü hocamız acil olarak hastaneye kaldırılmıştır. Doktorları Şükrü hocamızın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Şükrü Oytan hocamıza ailesine ve spor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” denildi.

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