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Spor İstanbul'un online egzersiz programına 5 milyondan fazla kişi katıldı

12 Mayıs 2021 16:36

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, pandemi süresince gerçekleştirdiği ‘Online Egzersiz’ programlarıyla evde egzersiz yapmak isteyenlere rehberlik etti. 

İstanbul’da 100’ü aşkın noktada haftanın her günü uzman eğitmenler eşliğinde açık hava egzersizleri gerçekleştirilirken, Instagram canlı yayınlarında yapılan 'Online Egzersizler' sayesinde evden çıkamayan vatandaşların spor yapması sağlandı.

Düzenlenen Online Egzersizler’de; Evde Egzersiz (Yetişkin), Evde Egzersiz Çocuk ve Evde Egzersiz Genç Kal (65 yaş üştü) için farklı saatlerde yaş gruplarına özel programlar uygulandı. Spor İstanbul’un Instagram canlı yayınları ile Haziran 2020’den bu yana Türkiye’nin dört bir yanından toplam 5 milyon 29 bin kişiye erişildi.



İstanbul Büyükşehir BelediyesiSpor İstanbul

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