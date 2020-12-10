SpaceX'in roketi test sırasında böyle patladı

SpaceX'in Mars yolculuğu için geliştirdiği prototip SN8 roketi, ABD'nin Teksas eyaletindeki tesiste, test çalışmaları esnasında patladı.

Elon Musk’ın şirketi SpaceX'in Mars yolculuğu için geliştirdiği prototip SN8 roketinin, ABD'nin Teksas eyaletindeki Boca Chica'daki deneme sırasında motoru arızalandı.

Roket, iniş sırasında infilak ederken, olaya ilişkin görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda olumsuz sonuca rağmen ihtiyaçları olan veriyi elde ettiklerini söyleyerek ekibini kutladı.