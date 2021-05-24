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Soylu'dan "Gezi Parkı'nda 7 genç dövülerek öldürüldü" diyen İsmail Saymaz'a: Böyle bir yöntemle programı bitiremeyiz

"İçişleri Bakanlığım döneminde işkence ile ilgili en ufak bir şey önümüze koymadılar"

24 Mayıs 2021 23:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HaberTürk canlı yayınında "İçişleri Bakanlığım döneminde 4.5 yıldır işkence ile ilgili en ufak bir şey önümüze koymadılar" dedi. Bunun üzerine Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz "Gezi Parkı'nda 7 genç dövülerek öldürüldü" deyince Bakan Soylu, "İsmail Bey böyle bir yöntemle programı bitiremeyiz" diye konuştu. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HaberTürk canlı yayınında Kübra Par moderatörlüğünde; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. 

"İçişleri Bakanlığım döneminde işkence ile ilgili en ufak bir şey önümüze koymadılar" diyen Soylu'ya Merdan Yanardağ, "İnsan hakları derneklerinin, vakıflarının raporları mı?" diye sordu. Soylu bu soruya "İkimizde biliyoruz ki bunların hepsi siyasal gözlükle bakarlar" yanıtını verdi. İsmail Saymaz da araya girerek "Gezi Parkı'nda 7 genç dövülerek öldürüldü" deyince Bakan Soylu, "İsmail Bey böyle bir yöntemle programı bitiremeyiz" diye konuştu. 

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