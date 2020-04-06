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Sosyal mesafe kuralı dinlemediler, katıldıkları nişan sonrası sokakta halay çektiler

06 Nisan 2020 09:27

Ankara’nın Mamak ilçesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grup, katıldıkları nişan sonrası yol ortasında halay çekti. Salgına rağmen sosyal mesafe kurallarını ihlal eden grubun görüntüleri tepki topladı.

Ankara’nın Mamak ilçesi, Misket Mahallesi'nde yakınlarının evde yaptıkları nişana katılan bir grup kadın, eğlenmek için sosyal mesafe kuralına uymadan yol ortasında hayal çekti. 

Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı. Öte yandan mahalle muhtarının aileyi nişan öncesi uyardığı belirtildi.

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