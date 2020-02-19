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Sosyal medyanın gündemindeki Atakan konuştu: Fazla anlatabilecek hayat hikâyem yok

19 Şubat 2020 16:51

Sosyal medyanın gündemine giren ve birçok kullanıcılar tarafından 'Filozof' lakabı yakıştırılan Atakan Kayalar, hakkında yapılan haber ve paylaşımlar sonrası konuştu. "Fazla anlatabilecek hayat hikayem yok" diyen Kayalar, "Çoğu insan 'seni görünce kitaplığımın sadece sayfalardan oluşan bir yığın olduğunu fark ettim' demiş. Yapmayın. Olmaz lütfen. Kitap okuyun" diye konuştu.

Bir sosyal medya kullanıcısının kitap fuarı ziyareti sırasında karşılaştığı ve kitap hakkındaki konuşmalarını paylaşması sonrası sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Atakan Kayalar, kendisi ile ilgili paylaşımlara ve haberlerle ilgili konuştu.  Avcılar Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisi Kayalar, kendini tanırtırken, "Felsefeyle ilgilisin galiba dedim. Eğitim ve bireysel haklar üzerine konuşuyorduk. O an da Fethi Çağıl bir şey söyledi. Tam olarak hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili yorum yapanlara çağrı yapan Atakan Kayalar, "Çoğu insan 'seni görünce kitaplığımın sadece sayfalardan oluşan bir yığın olduğunu fark ettim' demiş. Yapmayın. Olmaz lütfen. Kitap okuyun" şeklinde seslendi. 10 yaşındaki Atakan'ın öncelikli kitap önerileri ise Hayvan Çiftliği - George Orwell ve Küçük Prens - Antoine De Saint Exupery. 

Atakan Kayalar'ın annesi Hülya Kayalar ise Atakan'ın kendisini iyi ifade ettiğini ve kimseden maddi veya manevi bir beklentilerinin olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan tek ricam oğlum Atakan Kayalar arkadaşlarından ayrılmadan öyle bir eğitim istiyoruz. Onun ötesinde çok mutluyum. Çok gururluyum. Maddi ve manevi her türlü mutlu. Halkımızdan istediğim bu hayatının devam ettirilmesi. Tıpkı benim yaptığım şekilde" dedi.

 

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