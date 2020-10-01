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Sosyal medyada 'mafya hizmeti' reklamı yapan isim gözaltına alındı

Kejanlı, daha önce Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığı için AKP’den aday adayı olmuştu

01 Ekim 2020 09:00

Sosyal medyadan yayınladığı video ile 'mafya hizmeti' reklamı yapan Baran Kejanlı gözaltına alındı.

Yerel seçimlerde Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığı için AKP’den aday adayı olan Kejanlı, TikTok'ta yayınladığı videoda, parasını kaptıranların ve işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söylemişti.

Kejanlı, "Çaresiz kalan mahkeme yollarında sürünen insanlara sesleniyorum. Tek bir adres vardır oda Baran Kejanlı. Her türlü kardeşlerimin yanında olurum. Ne gerekiyorsa onu da yaparız" diye seslenmişti. 

Gözaltına alınan Kejanlı, ifadesi alınmak üzere Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Twitter hesabında sürekli AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ı öven Kejanlı'nın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erdoğan ve AKP’li birçok isimle de fotoğrafları bulunuyor.

TIKLAYIN - AKP’den aday adayı olan isim TikTok'ta böyle 'reklam' yaptı: Parasını kaptıran, mahkeme yollarında sürünenlere sesleniyorum, ne gerekiyorsa yaparız

 

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