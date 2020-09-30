AKP’den aday adayı olan isim TikTok'ta böyle 'reklam' yaptı: Parasını kaptıran, mahkeme yollarında sürünenlere sesleniyorum, ne gerekiyorsa yaparız

Yerel seçimlerde Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde belediye başkanlığı için AKP’den aday adayı olan Baran Kejanlı adlı kişi, sosyal medya mecrası TikTok'ta adeta 'reklam' yaptı. Kejanlı yapığı paylaşımda parasını kaptıran, çaresiz kalan, mahkeme yollarında sürünen vatandaşlara seslendiğini belirterek, kendisine başvurabileceklerini söyledi.

Kejanlı, "Tek bir adres vardır. O da Baran Kejanlı. Her türlü kardeşlerimin yanında olurum. Ne gerekiyorsa onu da yaparız" ifadelerini kullandı.

Kejanlı'nın daha önce AKP'den Urfa Ceylanpınar belediye başkanlığı için aday adayı olduğu öğrenildi. Twitter hesabında sürekli AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ı öven Kejanlı'nın BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erdoğan ve AKP’li birçok isimle de fotoğrafları bulunuyor.

Kejanlı, TikTok’ta paylaştığı videoda, parasını kaptıranların, işini mahkemede çözemeyenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi. Video, ekşisözlük'te açılan bir başlıkla gündeme geldi. Kendini TikTok’ta paylaştığı bir video ile tanıtan Baran Kejanlı isimli şahıs, verdiği mafya hizmetlerini sıralayıp "tek adres Baran Kejanlı" dedi. Kejanlı, parasını kaptıran, mağdur ve çaresiz, işini mahkemede çözemeyen kişilerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

Düzeltme ve yanıt metnidir

"Her ne kadar 30.09.2020 ve 01.10.2020 tarihli yazılı ve sosyal medya yayınlarında 'Baran Kejanlı' adı kullanılarak mafya hizmetleri sunduğunu iddia eden bir şahsın bulunduğu haberler yer almış olsa da ilgili şahsın gerçek ismi Hamit Aslanalp'tir.



Kamuoyu açıkça bilmelidir ki; Baran Kejanlı, Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukat olup, gerçekler araştırılmaksızın yapılan bu haberler kişilik haklarını zarara uğratmakta, mesleki ve şahsi itibarını olumsuz etkilemektedir. Çok basit bir araştırma sonucu ulaşılabilecek bu bilgiler araştırılmadan yapılan yayınların, habercilikle hiçbir alakası bulunmamaktadır.



Söz konusu haberlerin 'Baran Kejanlı' ismi ile tek alakası, gözaltına alınmış olan Hamit Aslanalp'in takma ad olarak kendisine bu ismi belirlemiş olması olup, yayın organlarının halkı doğru ve tarafsız bilgilendirme görevlerine aykırı olarak asıl ismi yerine takma adını üstüne bastırarak belirtilmesi yanlı ve hedef gösterme amaçlı hareket ettiklerinin bir göstergesidir.



Söz konusu haberlerde yer alan şahıs Hamit Aslanalp olup, ilgili haberlerin düzeltilmesi için gerekli başvuruların yapıldığı ve sebep olunan itibar kaybı ve manevi zararın giderilmesi için de hukuki yollara başvurulacağı kamuoyuna duyulurulur"