Sosyal medyada "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir" diyen Bakan Selçuk'a istifa çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir"

sözlerine tepki gösteren vatandaşlar, Twitter'da Selçuk'u istifaya çağırdı. Hashtag Twitter'da ikinci sıradan Türkiye gündemine girdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız, yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Neye göre; personel maaşına göre... Bu tüm okullar için böyledir. Yani asıl yük kira varsa kirada ve öğretmen maaşındadır. Geri kalan yük vergi yüküdür ve elektrik su parasıdır. Eğer vergi yükü devam ederse, eğer maaş devam ederse büyük ihtimal bizim masraflarımız da büyük bir azalma olmaz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Selçuk'a istifa çağrısı yaptı.

Twitter'da başlatılan #ZiyaSelçukİstifa hashtagi ikinci sıradan Türkiye gündemine girerken, atılan tweetlerden bazıları şöyle: