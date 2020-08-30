T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sosyal medyada "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir" diyen Bakan Selçuk'a istifa çağrısı

"Eğer vergi yükü ve maaş devam ederse, büyük ihtimal bizim masraflarımız da büyük bir azalma olmaz"

30 Ağustos 2020 10:06

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Eğitimde asıl yük öğretmen maaşıyla ilgilidir"
sözlerine tepki gösteren vatandaşlar, Twitter'da Selçuk'u istifaya çağırdı. Hashtag Twitter'da ikinci sıradan Türkiye gündemine girdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitimde asıl yük öğretmenin maaşıyla ilgilidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine bakarsanız, yatırım bütçesinin çok çok küçük olduğunu görürsünüz. Neye göre; personel maaşına göre... Bu tüm okullar için böyledir. Yani asıl yük kira varsa kirada ve öğretmen maaşındadır. Geri kalan yük vergi yüküdür ve elektrik su parasıdır. Eğer vergi yükü devam ederse, eğer maaş devam ederse büyük ihtimal bizim masraflarımız da büyük bir azalma olmaz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen maaşlarıyla ilgili sözlerine tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları, Selçuk'a istifa çağrısı yaptı.

Twitter'da başlatılan #ZiyaSelçukİstifa hashtagi ikinci sıradan Türkiye gündemine girerken, atılan tweetlerden bazıları şöyle:

 

ETİKETLER

bakan selçukziya selçukistifaçağrısosyal medyamedya

Diğer Videolar

Beyoğlu'nun en eski sahnelerinden Kumbaracı50 kapanmakla yüz yüze: #duvardaizinolsun kampanyası sürüyor; 1000 destekçi hedefleniyor

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ekim 2020

Toplum bilimci Prof. Sencer Ayata: Huzursuz muhafazakârların AKP ile bağı gevşedi; 'diriliş' söyleminin karşısına 'çöküş' söylemi çıkacak

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç tane Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek yanıt verdi

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: İktidarın AYM ile geriliminin arkasında seçim sistemi, yerel yönetimler gibi yeni düzenlemeler olabilir

Zafer Algöz'den 'Tanrıdan Diledim' performansı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Tezkan: Hukuk adına kara gün... Anayasa Mahkemesi üyeleri ne...

CHP’li Özel'den 'Kaftancıoğlu, Atilla Taş, Demirtaş'' gibi davalarda imzası bulunan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi ile İçişleri Bakanlığı arasında görülmemiş polemik: Kimin ışığı...

Anayasa Mahkemesi'nden olağanüstü toplantı...

Erdoğan’dan "Işıklar yanıyor" paylaşımı açıklaması: AYM Başkanı ve üyeleri aynı...

Fransa'da Paris ve 8 büyük şehirde sokağa çıkma yasağı ilan...

Eski AYM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mehmet Tezkan: Hukuk adına kara gün... Anayasa Mahkemesi üyeleri ne...

CHP’li Özel'den 'Kaftancıoğlu, Atilla Taş, Demirtaş'' gibi davalarda imzası bulunan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24