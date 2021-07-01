Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, araba sürerken evlerin olduğu yöne rastgele ateş açtı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, kullandığı aracın camını açarak etrafa defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra ise sildi.

Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.