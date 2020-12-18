Cyberpunk 2077'i kaldıran Sony'e tepki yağdı

Sony, Cyberpunk 2077 ’nin PS Store’dan kaldırdığını ve isteyen herkese para iadesi yapacağını duyurdu. Yapılan duyurunun ardından oyun kullanıcılarından Sony'e tepki yağdı.

Sosyal medyada, oyuna girmek istediklerinde karşılaştıkları ekranı paylaşan kullanıcılar, tepkilerini dile getirdi.

Sony, yaptığı açıklamada, SIE her zaman yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlamak için çabalıyor, dolayısıyla Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store üzerinden satın alan tüm oyunculara full iade sunmaya başlıyoruz. İade sürecinizi başlatmak için lütfen aşağıdaki linki ziyaret edin” dedi.

TIKLAYIN - Sony, Cyberpunk 2077’yi PS Store’dan kaldırdı