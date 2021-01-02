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Somer Şef: Dünya'da Türk mutfağı ilk 10’da sayılmaz

"Türk mutfağı hiç saygı gören bir mutfak değil"

02 Ocak 2021 08:57

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, "Türk mutfağı dünyanın en iyi üç mutfağından biri” iddialarının egosantrik ve milliyetçilik kaynaklı olduğunu vurguladı. “Türk mutfağı dünyada saygı gören bir mutfak hiç değil. İlk 10’da sayılmaz” diyen Sivrioğlu bunun yüzde 90 pazarlama eksiğinden kaynaklandığını söyledi.

“Bizim aşçılardan çıktı herhalde ‘Türk mutfağı dünyanın en iyi 3 mutfağından biridir. Ben şöyle soruyorum 1. kim? Ve sıralamayı kim yaptı? Yok böyle bir şey" diyen Sivrioğlu “Peki saygı gören bir mutfak mı?” sorusuna ise “Dünyada hiç değil. Türk mutfağı ilk 10’da sayılmaz” yanıtını verdi.

 

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