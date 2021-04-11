13 Nisan’daki Soma katliamı davası öncesi ailelerden çağrı: Bizi yalnız bırakmayın

Soma davasında yargılama yeniden başlıyor. Madenci aileleri tüm kamuoyunu 13 Nisan'da görülecek davaya sahip çıkmaya çağırdı. Aileler, “Direnmemiz lazım, direnmemiz için de birlik olmamız lazım. Bizi yalnız bırakmayın. 13 Nisan’da herkesi Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ne bekliyoruz” dediler.

301 işçinin hayatını kaybettiği 13 Mayıs 2014'teki maden faciasına ilişkin Soma davasında yargılama yeniden başlıyor. Daha önce “Olası kastla insan öldürme” suçundan ceza alan sanıklar hakkında Yargıtay 12. Ceza Dairesi Ocak 2021’de verdiği karar doğrultusunda “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan ceza verilmesini istedi. Yargıtay’ın kararından sonra ise tüm tutuklu sanıklar serbest bırakıldı.

301 madencinin yaşamını yitirdiği madeni işleten Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı sanık Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu Haluk Evinç, Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt 13 Nisan 2021 tarihinde Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanacak.