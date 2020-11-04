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Soli Özel: ABD seçimlerini Biden’ın kazanacağını öngörüyorum; ama Trumpizm de kazandı

04 Kasım 2020 18:23

Metin Kaan Kurtuluş

Türkiye’nin önde gelen analistlerinden T24 yazarı ve Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi Soli Özel, Joe Biden’ın seçimleri kazanarak yeni ABD Başkanı olacağını öngörürken, “Trump kazanmasa da Trumpizm kazanmış gibi duruyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’de 3 Kasım’da açılan sandıkların birçoğunda oy sayma işlemi devam ediyor. Bunda milyonlarca oyun posta yoluyla kullanılmış olmasının da rolü büyük. ABD basını, hâlâ bir adayın öne çıktığını söylemek için yarışın çok yakın olduğunu belirtiyor. Bunun nedeni, seçimin devam ettiği Pennsylvania, Michigan, Wisconsin’ın da arasında bulunduğu 9 kritik eyalette sonuçların çok yakın olması ve sıklıkla değişiklik göstermesi.

Özel, Trump’ın da kaybettiğinin farkında olduğunu, bu sebeple de Biden zaferini engellemenin yasal yollarını aradığını belirtti.

“Trump kazanmasa da Trumpizm kazanmış gibi duruyor” değerlendirmesinde bulunan Özel, ABD’de son aylarda yaşanan tüm olaylara rağmen Trump’ın anketleri yanılttığına ve azınlıklardan, 2016’ya kıyasla daha fazla oy aldığına dikkat çekti.

Seçim sonuçlarının Yüksek Mahkeme’ye gideceğini öngören Özel, “Kim kazanırsa kazansın, ciddi bir meşruiyet sorunu yaşayacak” diye konuştu.

Soli Özel’in ABD medyasının taraflaşmasına, iki adayın da Türkiye’ye yönelik izleyebileceği politikaya, mevcut verilerin bize anlattıklarına, anketlerin neden yanıldığına ve daha fazlasına değindiği söyleşimizin tamamı şöyle...

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