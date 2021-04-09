T24 LogoT24 Logo
Haberler

Sol Parti İl Başkanı'na gözaltı gerekçesi yapılmıştı: Bu kez de İstanbul Sözleşmesi pankartını genel merkeze astılar

"Her yere asmaya devam edeceğiz”

09 Nisan 2021 08:29

Sol Parti’nin Artvin İl Örgütü Başkanı Sercan Dede kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, astığı İstanbul Sözleşmesi pankartı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Dede, serbest bırakıldı. Olayın ardından Sol Parti, pankartı genel merkezine astı.

Sol Parti’nin Artvin İl Örgütü Başkanı Sercan Dede, parti binalarına astıkları İstanbul Sözleşmesi pankartı sebebiyle gözaltına alındı. Twitter’da paylaştığı mesajda Dede, işyerine gelen sivil polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Pankartta, “İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Tek adamın kararnameleri hükümsüzdür” ifadeleri yer alıyordu.

Artvin’de Sol Parti’nin Hopa İlçe Örgütü ise önceki gün benzer bir pankart astıklarını ve asılan pankartın polis tarafından söküldüğünü duyurmuştu. Ardından da parti üyeleri ifade vermek için emniyete gitmişti.

Ardından yine benzer bir pankart bu kez de Borçka Sol Parti İlçe binasına asılmış; ardından da partinin Borçka İlçe Örgütü Başkanı gözaltına alınmıştı. Sol Parti, ilçe başkanının ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu. 

Genel merkez binasına da astılar

SOL Parti, Artvin’de gözaltı gerekçesi yapılan İstanbul Sözleşmesi pankartını genel merkez binasına astı.

SOL Parti’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hopa’da, Borçka’da, Artvin’de #İstanbulSözleşmesiBizim pankartları nedeniyle ilçe başkanlarımız ve il başkanımız gözaltına alındı” denildi.

Açıklamada, “Pankartı Genel Merkez binamıza astık, her yere asmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.

TIKLAYIN - Sol Parti Artvin İl Örgütü Başkanı, 'parti binasına asılan İstanbul Sözleşmesi pankartı sebebiyle gözaltına alındı'
sol partigenel merkezgözaltıistanbul sözleşmesipankart

Diğer Videolar

Livaneli: ‘Kemalizm maskesi’ takan bizim gladyo, Mustafa Kemal ile alakası olmayacak suçlar işledi!

Hopalı gençlerden çayda kota ve kontenjan uygulamasına tepki: Biz AKP Gençlik Kolları'na falan yalvarmayacağız; çay toplayacağız

Esnaf Kongresi, 'lebalep' kongrelerin yanında kepenk indiren dükkânların görüntüleriyle duyuruldu

Avcılar'da sağlık çalışanına bıçaklı saldırı

Ertuğrul Özkök: Erdoğan'ın liderliği çok başarılı, bence Türkiye çapında değil dünya çapında bir lider

İmamoğlu, İBB'nin desteklerini anlatırken AKP ve MHP'li üyelere seslendi: Hepinizin emeğiyle oldu, kendinizi de alkışlamıyorsanız yapacak bir şeyim yok

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP bu meseleden kurtulamaz; Erdoğan, milliyetçi-ulusalcı...

Prof. Daron Acemoğlu: Çok büyük korkum var, Türkiye’de ekonomik kriz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Metin Külünk'ten Sedat Peker sorusuna yanıt: Çalışmalarınızda başarılar diliyorum...

Kutlu Adalı cinayetinde adı geçen Korkut Eken: Atilla Peker'le Kıbrıs'a...

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Soylu, DP’nin genel başkanıyken, omuz omuza...

Beşiktaş ve Galatasaray'a Avrupa Ligi'nden kötü haber ...

Ahmet Hakan: Süleyman Soylu, ekranda yönetilmesi çok zor ama çok...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: AKP bu meseleden kurtulamaz; Erdoğan, milliyetçi-ulusalcı...

Prof. Daron Acemoğlu: Çok büyük korkum var, Türkiye’de ekonomik kriz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24