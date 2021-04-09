Sol Parti İl Başkanı'na gözaltı gerekçesi yapılmıştı: Bu kez de İstanbul Sözleşmesi pankartını genel merkeze astılar

Sol Parti’nin Artvin İl Örgütü Başkanı Sercan Dede kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, astığı İstanbul Sözleşmesi pankartı nedeniyle gözaltına alındığını duyurdu. Dede, serbest bırakıldı. Olayın ardından Sol Parti, pankartı genel merkezine astı.

Sol Parti’nin Artvin İl Örgütü Başkanı Sercan Dede, parti binalarına astıkları İstanbul Sözleşmesi pankartı sebebiyle gözaltına alındı. Twitter’da paylaştığı mesajda Dede, işyerine gelen sivil polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Pankartta, “İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Tek adamın kararnameleri hükümsüzdür” ifadeleri yer alıyordu.

Artvin’de Sol Parti’nin Hopa İlçe Örgütü ise önceki gün benzer bir pankart astıklarını ve asılan pankartın polis tarafından söküldüğünü duyurmuştu. Ardından da parti üyeleri ifade vermek için emniyete gitmişti.

Ardından yine benzer bir pankart bu kez de Borçka Sol Parti İlçe binasına asılmış; ardından da partinin Borçka İlçe Örgütü Başkanı gözaltına alınmıştı. Sol Parti, ilçe başkanının ifadesinin ardından serbest bırakıldığını duyurdu.

Genel merkez binasına da astılar

SOL Parti, Artvin’de gözaltı gerekçesi yapılan İstanbul Sözleşmesi pankartını genel merkez binasına astı.

SOL Parti’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Hopa’da, Borçka’da, Artvin’de #İstanbulSözleşmesiBizim pankartları nedeniyle ilçe başkanlarımız ve il başkanımız gözaltına alındı” denildi.

Açıklamada, “Pankartı Genel Merkez binamıza astık, her yere asmaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.